جيش الاحتلال ينكِّل بعائلة الأسير الفلسطينيِّ الزُّبيدي في مخيَّم جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزل المعتقل الفلسطيني زكريا الزبيدي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وعمد إلى التنكيل بزوجته ونجله، تزامنًا مع أنباء ورود اسمه ضمن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثانية لصفقة التبادل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل الزبيدي في حي الجابريات بمخيم جنين، وعمدت إلى تقييد زوجته آلاء ونجله الطفل أيهم (14 عامًا).

وأنذرتهما القوات بمنع إقامة أي مظاهر احتفالية بإطلاق سراح الزبيدي المتوقع غدا السبت، ضمن الفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، وفق الشهود.

وورد اسم الزبيدي ضمن قائمة أسماء نشرتها عدة وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، وقالت إنه من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه من المتوقع إطلاق سراح الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، يوم السبت القادم خلال عملية التبادل الثانية بالاتفاق.

وأوضحت الصحيفة: "يستعد الجيش الإسرائيلي لإطلاق سراح الزبيدي، نظرا لمكانته الرمزية في جنين، وسيتم متابعته من وجهة نظر استخباراتية، وأطلق الجيش تحذيرات من أنه إذا كان الزبيدي يمتلك سلاحا أو يقوم بأنشطة مقاومة، سيتم مهاجمته، بالإضافة إلى أسرى آخرين سيتم إطلاق سراحهم

والزبيدي، هو قائد كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة “فتح” في جنين، وأحد رموز الانتفاضة الثانية، والمسؤول عن عشرات الهجمات ضد إسرائيل خلالها.

ويعتبر الزبيدي، الذي كان من بين الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في سبتمبر/ أيلول 2021، مسؤولا عن الهجوم على فرع الليكود في بيت شان عام 2002، والذي قُتل فيه 6 أشخاص.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا من الأحياء ورفات الموتى مقابل عدد (لم يذكره) من الأسرى الفلسطينيين.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وجرى خلاله إفراج حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين.

والجمعة، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس أسماء 4 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيتم الإفراج عنهن غدا السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث القسام أبو عبيدة في بيان مقتضب إن المجندات هن “كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج”.