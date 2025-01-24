50 ألفًا يؤدُّون صلاةَ الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 50 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية عند باب الأسباط، حيث أصيب شاب بجروح عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح من جنود الاحتلال.

كما منعت الناشط والمرابط المقدسي محمد أبو الحمص من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى، وتجولت بين المصلين تزامنا مع خطبة وصلاة الجمعة.

ووجه خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو اسنينة، رسالة لأسرانا الصابرين بأنهم سوف ينعمون قريباً بالأمن والأمان وسوف يعودون لديارهم آمنين.

وقال إن تحرير الأسرى من الظلم هو أحب الأعمال إلى الله.

المصدر / وكالات