موعد انحسار المنخفض الجوي الحالي والمنخفض القادم في فلسطين

يبدأ المنخفض الجوي الحالي، الذي ضرب فلسطين منذ يوم الخميس الماضي وتميز بقوته المتوسطة، بالانحسار تدريجيًا مع صباح يوم السبت المقبل، حيث تتجه الأجواء نحو الاستقرار التدريجي.

تفاصيل الطقس خلال الأيام القادمة:

الجمعة:

تستمر فرص هطول الأمطار، لكنها تكون بوتيرة أقل مقارنة بيوم الخميس.

الأجواء باردة نسبيًا خلال النهار، وشديدة البرودة خلال الليل.

الأمطار المتوقعة تكون غالبًا محلية وخفيفة وغير شاملة.

السبت:

الأجواء تبدأ بالاستقرار تدريجيًا، مع غياب فرص هطول الأمطار.

الطقس يبقى باردًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

الأحد والاثنين (المنخفض القادم):

من المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد يبدأ ظهر يوم الأحد ويستمر حتى يوم الاثنين.

يصاحب المنخفض القادم أمطار متجددة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ملاحظات إضافية:

شهدت ساعات صباح اليوم تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة في مناطق متفرقة من البلاد.

المنخفض القادم يتسم بطقس أكثر برودة وأمطار غزيرة مقارنة بالأيام الحالية.

تنويه:

تبقى التوقعات قابلة للتغير بناءً على تحديثات الأرصاد الجوية، والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين