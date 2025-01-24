"أونروا": نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنّ هناك تقارير تفيد بأن الحرب "الإسرائيلية" على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألفا و500 طفل.

وأوضحت "الأونروا"، أن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، لافتة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة.

وأضافت: "التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88‎%‎ من المدارس، فإن التحديات هائلة".

وأشارت إلى أنها تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الدعم النفسي والصحي؛ بسبب الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية.

وأمس الخميس، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 122 شهيدا، منهم 120 جرى انتشال جثامينهم من تحت أنقاض البنايات المدمرة، و306 إصابات جراء مواصلة قوات الاحتلال عملياتها على القطاع.

وأعلنت الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,283 شهيدًا و111,472 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت ركام البنايات والمنازل المدمرة، حيث تقوم طواقم الدفاع المدني بمحاولات للوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين ومناطق متفرقة من القطاع، متسببة بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى، على الرغم من بدء سريان الهدنة في القطاع منذ الأحد الماضي.

المصدر / وكالات