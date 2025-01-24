الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال دمَّر جميع مراكز الرِّعاية الصِّحية الأولية في القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ طواقمها تمكنت من انتشال جثامين نحو 100 شهيد حتى اللحظة وهناك مئات أخرى ما زالت تحت الأنقاض.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح للتلفزيون العربي، إلى أن قوات الاحتلال دمرت جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية مجهزة على وجه السرعة، مطالبةً بإدخال المزيد من الأجهزة الطبية والوقود كي نتمكن من تقديم الخدمة الصحية.

وطالبت بإدخال وفود صحية إلى شمال قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية للجرحى.

وأكدت الصحة، أن الاحتلال أدى إلى إخراج 86 مركزًا صحيًا من أصل 139 تعمل في غزة، مشددًا على ضرورة فتح معبر رفح لإجلاء آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع.

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، شنّ الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال قطاع غزة، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، ويفرض حصارًا مطبقًا على شمال القطاع، وقتل وأصيب وفقد الآلاف من الفلسطينيين خلال الهجوم الواسع على شمال قطاع غزة.

كما حاصر وقصف الاحتلال المستشفيات مثل المستشفى "الإندونيسي" و"كمال عدوان" و"العودة" وغيرها من المستشفيات في عموم القطاع،

وذكر الدفاع المدني في أواخر أكتوبر الماضي أن الوضع الصحي كارثي في شمال القطاع جراء الحصار "الإسرائيلي" للمستشفيات الثلاث المذكورة سابقا.

وأمس الخميس، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 122 شهيدا، منهم 120 جرى انتشال جثامينهم من تحت أنقاض البنايات المدمرة، و306 إصابات جراء مواصلة قوات الاحتلال عملياتها على القطاع.

وأعلنت الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,283 شهيدًا و111,472 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت ركام البنايات والمنازل المدمرة، حيث تقوم طواقم الدفاع المدني بمحاولات للوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين ومناطق متفرقة من القطاع، متسببة بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى، على الرغم من بدء سريان الهدنة في القطاع منذ الأحد الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين