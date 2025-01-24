الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة تركزت في عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من عشرين مواطناً بعد دهم منازلهم وتفتيشها في عناتا.

وعُرف من بين المعتقلين، محمد أبو السبع، ومؤمن سلامة، ويوسف حلوة ، ومحمد زكريا شيحة ،ومحمد قدري شيحة ، وجابر ايمن جابر حمدان، وعلاء سلامة ، وزيد زكريا عليان ، وفيصل حمدان ، ومجد عوض جابر حمدان ، ومحمد فايق الرفاعي، وحسام خالد حلوة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين عقب مداهمة بناية سكنية في منطقة الجبل الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم هاني خويرة ووالده، ومحمد خويرة، من داخل منزلهم في شارع مؤته بالجبل الشمالي.

وخلال اقتحام نابلس تمركزت آليات الاحتلال في شارع ابن رشد وخلة الايمان بالجبل الشمالي، ومحيط المستشفى الوطني وسط مداهمة عدد من المنازل.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي العسكري من بلدة دير الغصون خلال تواجده في الحارة الشرقية.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحا، وتمركزت في حارة الدوايمة حيث اقتحمت منزلاً لعائلة مناصرة وحطمت محتوياته.

تزامن ذلك مع إغلاق الاحتلال لعدد من الحواجز المحيطة بأريحا، ووجود مئات المواطنين العالقين لساعات طويلة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة عزون شرق المدينة.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشمالي، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، كما داهمت عدة منازل عرف من بينها منزل المواطن محمد موسى سليم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في السياق، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية شرق قلقيلية، حيث أغلقت مدخل قرى حجة والفندق والنبي إلياس، ما أعاق حركة المواطنين.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا سابقا من مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله عواد جواريش على معبر الكرامة أثناء سفره رفقة والدته الى مصر.

في الخليل، أصيب شاب بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت وسط البلدة وعلى الطرق الرئيسية وفي محيط منازل المواطنين، متعمدة إلحاق أضرار بمركباتهم وممتلكاتهم.

واندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، تم نقله بواسطة طواقم الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالخطيرة.

المصدر / وكالات