"الإعلاميَّ الحكوميِّ" يصدر توجيهات حول عودة النَّازحين إلى محافظات غزَّة والشَّمال

غزة/ فلسطين أون لاين

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، أنه سيُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م.

كما يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" - شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها.

في اليوم الثاني والعشرين (22) للاتفاق، بحسب المكتب الحكومي، يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وبالعكس (مشياً على الأقدام أيضاً من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" شارع صلاح الدين إضافة إلى استمرار حركة المواطنين من شارع الرشيد - البحر)، ويكون ذلك من يوم السبت 8 فبراير 2025م.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، صباح الأحد 19 كانون الثاني/يناير، معيداً الأمل بإنهاء العداون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنّتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى، وشرّدت الغزيين.

وفي وقت سابق، أصدرمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، تنويهًا جديدًا حول موعد الدفع الثانية من صفقة التبادل.

وقال المكتب، في بيانٍ صحافي، "نودّ التأكيد على أن موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى يوم السبت الموافق 25 يناير. وبحسب نص الاتفاق: "في اليوم السابع من إطلاق الدفعة الأولى يطلق سراح الدفعة الثانية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد الماضي، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

بالمقابل، أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الاثنين عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح ثلاث أسيرات "إسرائيليات".