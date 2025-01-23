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"مخططات لبناء بؤر ووحدات استيطانية"..

حماس تدعو لتوحيد الصَّفِّوف لمواجهة التَّغوُّل الصَّهيونيِّ على الأراضي الفلسطينيَّة

23 يناير 2025 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لتوحيد الصَّفِّوف لمواجهة التَّغوُّل الصَّهيونيِّ على الأراضي الفلسطينيَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

اعتبرت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إعلان الاحتلال عن مخططات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية بالقدس يأتي في إطار الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "إن إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني عن مخططات لبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، تتضمّن بناء مدرسة دينية للمتطرفين الصهاينة في حي الشيخ جراح، إضافة لأكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقدس؛ هو انتهاك جديد يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة مجرم الحرب نتنياهو على شعبنا الفلسطيني، والتي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لفرض سيادتها المزعومة على الضفة المحتلة والقدس".

وحذرت الحركة، في ختام بيانها،  من تداعيات هذه الإجراءات الصهيونية الخطيرة، لندعو إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذا التغول الصهيوني على أرضنا وحقوقنا، والانخراط في برنامج وطني شامل لمواجهة المخططات الاستيطانية الخبيثة، وتفعيل العمل النضالي المقاوم حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس"، إن (إسرائيل) وضعت مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية في القدس الشرقية، وأوضحت أن الخطط تتضمن إقامة مدرسة دينية للحريديم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن مخططات الاستيطان الجديدة تشمل بناء 9 آلاف وحدة سكنية في عطاروت عند جدار الفصل وقرب قرية كفر عقب الفلسطينية.

كذلك تقترح المخططات الجديدة إقامة حي يضم 1100 وحدة سكنية للمستوطنين قرب قرية شرفات الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية، وفق هآرتس.

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#الضفة #الاستيطان

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