مستشفى العودة: الاحتلال شنَّ 520 هجوما على مستشفيات غزَّة بحرب الإبادة

قال مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال "الإسرائيلي" شنّ 520 هجومًا على مستفيات القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية، مستهدفًا 50 بالمئة من المستشفيات، ما أخرج 34 من أصل 38 منها من الخدمة بالكامل.

وأكد مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، في مؤتمر صحفي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف أكثر من 100 فريق إسعاف واعتقل 2260 من أفراد الطواقم الطبية خلال الحرب.

وأشار المجدلاوي، إلى أن 6 من العاملين في مستشفى العودة استشهدوا أثناء حصاره من الاحتلال الذي شن 520 هجوما على المستشفيات بالقطاع.

وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء مستشفى ثانية في النصيرات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، و5 مراكز صحية أولية شمالي قطاع غزة، و6 مراكز صحية أولية في محافظة غزة.

وأضاف المجدلاوي " سيتم العمل على إنشاء مستشفى ميداني في دير البلح و5 مراكز صحية إضافية في خان يونس ومحافظة الوسطى، إضافة للعمل على إنشاء مدرسة تعليمية في منطقة النصيرات".

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، شنّ الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال قطاع غزة، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، ويفرض حصارًا مطبقًا على شمال القطاع، وقتل وأصيب وفقد الآلاف من الفلسطينيين خلال الهجوم الواسع على شمال قطاع غزة.

كما حاصر وقصف الاحتلال المستشفيات مثل المستشفى "الإندونيسي" و"كمال عدوان" و"العودة" وغيرها من المستشفيات في عموم القطاع، وذكر الدفاع المدني في أواخر أكتوبر الماضي أن الوضع الصحي كارثي في شمال القطاع جراء الحصار "الإسرائيلي" للمستشفيات الثلاث المذكورة سابقا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات