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"عجزٌ في تقديم الخدمات الأساسيَّة"

بالصور بلديَّة غزَّة: الاحتلال دمَّر 80% من آلياتنا خلال حرب الإبادة الجماعيَّة

23 يناير 2025 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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قالت بلدية غزة، إن نقص عدد الآليات يتسبب بحالة عجز كبير في تقديم الخدمات الأساسية بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي نحو 133 آلية بنسبة تزيد عن 80% من عدد آليات البلدية، لاسيما الآليات الخاصة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي، وآليات فتح الطرق والشوارع التي دمرها الاحتلال.

وأوضحت البلدية، أن الآليات المتبقية قديمة وتحتاج لصيانة دورية ولا تتوفر قطع الغيار والزيوت اللازمة لصيانتها، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات لجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم باقي الخدمات.

وأشارت إلى أن مئات الشوارع مغلقة ومدمرة في المدينة بفعل قصف الاحتلال لها، وكذلك هناك تدمير كبير وهائل في البنية التحتية لاسيما شبكات المياه والصرف الصحي.

وذكرت، أن هناك كميات كبيرة من النفايات في الشوارع والمكبات الفرعية تحتاج لآليات بشكل عاجل لفتحها وتسويتها؛ لتسهيل حركة المواطنين عبرها.

وطالبت البلدية كافة المؤسسات الدولية والمحلية للتدخل العاجل وتوفير الآليات وقطع الغيار اللزمة لصيانتها وكذلك الوقود؛ لإعادة تقديم الخدمات الأساسية، وإعادة الحياة الإنسانية لأحياء الإنسانية والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.

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المصدر / وكالات
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#بلدية غزة #طوفان الأقصى

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