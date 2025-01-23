حركة "إسرائيلية" تحاكي هجوم حماس وتثير الذُّعر في صفوف المستوطنين

أثار عرض عسكري وهمي نفذته حركة "جيل النصر" الإسرائيلية حالة من الذعر والفزع في صفوف المستوطنين الإسرائيليين، حيث تم محاكاة هجوم لحركة حماس مشابه للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقامت الحركة بتزيين شاحنة بيضاء بدمى تمثل مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ومررها في شوارع أحد المستوطنات، مما أثار هلعاً بين السكان الذين استدعوا الشرطة على الفور

وألقت الشرطة القبض على منفذي العرض، وهم من أعضاء حركة "جيل النصر" التي تضم جنود احتياط.

وبررت الحركة هذا العرض بأنها تسعى إلى تسليط الضوء على هشاشة الأمن "الإسرائيلي"، وتذكير "الإسرائيليين" بما يمكن أن يحدث في حال تعرضهم لهجوم مماثل في المستقبل.

وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في "إسرائيل"، حيث انتقد البعض هذا العرض واعتبروه استفزازياً، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين أنه يهدف إلى لفت الانتباه إلى التهديدات الأمنية التي تواجه "إسرائيل".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين