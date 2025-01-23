حماس تستقبل أمين عام حزب الشَّعب الفلسطيني في الدَّوحة

استقبل رئيس مجلس القيادة لحركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيس مجلس الشورى محمد درويش، أمس الأربعاء، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، يرافقه الرفيق شامخ أبو صخر، وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وحسام بدران، وعضو مكتب العلاقات الوطنية علي بركة.

‎وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، خاصةً بعد التوصل إلى اتفاق وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، حيث فشل العدو الصهيوني في القضاء على المقاومة وتهجير أهلنا من القطاع إلى الخارج، وكذلك فشل في إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" بالقوة ورضوخه إلى شروط المقاومة الفلسطينية.

‎ودعا الجانبان إلى حماية هذا الإنجاز التاريخيّ والعمل على توحيد الجهود الوطنية لتوفير كل مقومات الدعم والصمود لشعبنا في قطاع غزة، وإطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل القضية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وفق الاتفاقيات السابقة أو أي أفكار جديدة تؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال والاستيطان في ظل التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.

‎وأشاد الجانبان بصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وأكدا حق شعبنا الفلسطيني في مواصلة المقاومة والمواجهة بكل أشكالها مع الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين