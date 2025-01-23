الدِّفاع المدني بغزَّة: طواقمُنا انتشلتْ 162 جثمان شهيد منذ بدء وقف إطلاق النَّار

أكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أن طواقمه انتشلت منذ وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي، 162 جثمان شهيد من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية.

وقال الدفاع المدني، إنه "انتشل أمس الأربعاء 9 شهداء؛ 2 في محافظتي غزة والشمال و7 من محافظات الجنوب".

وأشار إلى أنه لا تزال جثامين آلاف الشهداء المفقودة تحت ركام المنازل والمباني التي دمرها الاحتلال، موضحًا أن الطواقم غير قادرة على الوصول إلى أماكنها وانتشالها لعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على القطاع ارتفعت إلى 47 ألفًا و161 شهيدًا، إلى جانب 111 ألفًا و166 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وأشار الدفاع المدني إلى الاحتلال منع طواقمه من العمل في منطقة معبر رفح ومنطقة تل السلطان بمحافظة رفح، ومنطقة بيت لاهيا وبين حانون ومخيم جباليا في محافظة شمال غزة، ومنطقة شمال النصيرات والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، ومنطقة جنوب الزيتون وتل الهوا، وفيها مئات جثامين الشهداء لم يتم الوصول لها حتى الآن.

وأكمل "اليوم وبعد 470 يوماً من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحتاج جهاز الدفاع المدني في القطاع إلى إعادة تأهيل وبناء ورفد بالكوادر البشرية والإمكانات والمعدات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة؛ للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة على مدار أكثر من 15 شهراً".

وطالب بإدخال طواقم دفاع مدني بمعداتها من الدول الشقيقة إلى قطاع غزة من أجل مساندته في القيام بواجبنا للتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلفته الحرب، والذي يفوق قدرة جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

وشدد الدفاع المدني على أنّ الجميع مطالب اليوم بالسعى إلى دعم الجهاز في قطاع غزة بكل الإمكانات اللازمة من مركبات ومعدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف، والآلات والمعدات الثقيلة التي تساعدنا في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض آلاف المباني والمنازل المدمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين