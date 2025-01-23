كتائبُ القسَّام تنعى منفِّذي عملية الفندق البطولية وتؤكد: خطط العدوِّ لن تجلبَ إلَّا المزيد من الضَّربات

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الشهيدين قتيبة وليد الشلبي ومحمد أسعد نزال اللذين ارتقيا، الليلة الماضية في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أحد منازل بلدة برقين غرب جنين.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان عسكري لها اليوم، أن الشهيدين القساميين الشلبي ونزال هما منفذا الفندق شرق قلقيلية قبل نحو 3 أسابيع والتي قتل فيها 3 مستوطنين بينهم ضابط بشرطة الاحتلال.

وأكدت "أن كافة خطط العدو الدموية التي بدأ بتطبيقها في الضفة الغربية لن تجلب له إلا المزيد من الضربات الموجعة والعمليات المشتركة الفارقة التي ستقصم ظهره".

وأكدت أن "مجاهديها الذي يستبسلون مع إخوانهم من كافة الفصائل في مواجهة العدو المجرم في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة، سيحرمون جنوده ومستوطنيه الشعور بالأمن في مستوطنات الضفة وكافة مدن الداخل المحتل بإذن الله".

واغتالت قوات الاحتلال منفذي عملية الفندق التي جرت في 6 يناير الحالي بعد ساعات طويلة في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المقاومين قتيبة الشلبي، ومحمد نزال بعد محاصرة جنود الاحتلال منزل عائلة "مساد" مستخدمين الرصاص الحي وقذائف "أنيرجا"، بينما كانت طائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال هدمت مساء أمس الأربعاء، منزلًا في بلدة برقين غرب مدينة جنين، بعد محاصرته لساعتين. واندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومين وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة اثنين من جنود الاحتلال حسب مصادر ميدانية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل بقذائف “الإنيرجا”، في وقت كانت فيه الطائرات المروحية الإسرائيلية تحلق في أجواء البلدة، مع وصول تعزيزات عسكرية لزيادة الضغط على المقاومين، ولاحقا سوت قوات الاحتلال المنزل بالأرض، بعدما جرفته بواسطة جرافة ثقيلة.

وفي 9 يناير، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقتل في العملية ثلاثة "إسرائيليين" بينهم ضابط، وأصيب 7 آخرين أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق نار بطولية استهدفت مستوطنين في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن مقاومين فلسطينيين يستقلون سيارة، أطلقوا النار بكثافة صوب حافلة وثلاث مركبات للمستوطنين خلال مرورها في قرية الفندق.

المصدر / فلسطين أون لاين