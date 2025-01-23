الحالة الجوية في فلسطين: تغيرات متوقعة في درجات الحرارة وهطول الأمطار

تشهد فلسطين خلال اليوم والأيام المقبلة تغيرًا في الحالة الجوية نتيجة تأثرها بمنخفض جوي حالي وآخر قادم.

درجات الحرارة:

تكون حول معدلاتها السنوية العامة أو أقل بقليل، مع أجواء باردة نسبيًا نهارًا وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، خاصة مع اقتراب نهاية الأسبوع.

هطول الأمطار:

اليوم الخميس: تتساقط الأمطار بشكل متقطع في مناطق شمال ووسط البلاد، وقد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

الجمعة: يستمر تأثير المنخفض الجوي، ولكن بوتيرة أضعف مع تساقط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق.

السبت: تتجه الأجواء نحو الاستقرار مع غياب الأمطار وبقاء الأجواء باردة.

الأحد والاثنين: تبدأ فلسطين بالتأثر بمنخفض جوي جديد يحمل معه المزيد من الأمطار وبرودة إضافية، حيث يتوقع أن يبدأ ظهر الأحد ويستمر حتى الاثنين.

ملاحظة: التقلبات الجوية المستمرة تجعل من المتوقع استمرار أجواء الشتاء الباردة مع فرصة لتعاقب منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين