الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمالي المدينة، واعتقلت 4 مواطنين بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم، عرف منهم: الشقيقان محمد وخليل جمال أبو هاشم، وسيف نعيم أبو مارية.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد كيوان بعد مداهمة منزل عائلته في حي المساكن الشعبية، شرقي المدينة، والشاب سعدي طبنجة من شارع الرشيد، والشاب عبد الغفور أبو حاشية، بعد تخريب وتكسير محتويات منزل عائلته في منطقة الجبل الشمالي بالمدينة.

كما أعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر زهدي قواريق، وهو من بلدة عورتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، خلال مروره عبر حاجز "عورتا" العسكري في محيط المدينة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الغني فارس، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سلواد شمال شرقي المدينة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت، حاتم شوخة، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة رمون، شرقي مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي وحيد البرغوثي، بعد اقتحام وتخريب منزله، في بلدة كوبر، شمالي رام الله؛ للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ مجـاهد نوفل، من منزله في حي داود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود خدرج والشابين وليد شريم وأنس الساخن، عقب اقتحام منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها في مدينة قلقيلية.

المصدر / وكالات