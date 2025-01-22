فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لواء "غفعاتي" يغادر القطاع... وهذه أبرز خسائره من الجنود والقادة في معارك غزَّة

غزَّة.. "التَّربية" تطالب بالدَّعم اللَّازم لإغاثة قطاع التَّعليم تمهيدًا لاستئناف الدِّراسة

"أسوأ سيناريو".. ما مدى واقعيَّة استئناف الاحتلال القتال بغزَّة؟ خبير عسكريّ يجيب

الحوثيُّون يفرجون عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" بتنسيق مع حماس

تجوَّلت في شوارع غزَّة و"سديروت".. لماذا اختارت القسَّام شاحنات "تويوتا هايلوكس" في عمليَّاتها؟

صحفي "إسرائيليّ": كيف ملأ رجال حماس ساحة السَّرايا بـ "التُّويوتا البيضاء" والزِّيِّ المكويِّ؟

"فجرنا وانسحبنا.. سلام"... القسَّام تعرَّض مشاهد "ملحميَّة" لعمليَّة إغارة على مبنى برفح

حماس: مشاركة السلطة في هجوم الاحتلال على جنين جريمةً وتنكر لدماء الشُّهداء

التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

معاملة الأسرى.. المقاومة تنتصر في "معركة الأخلاق" أيضًا

رابط تسجيل المواطنين لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظتي غزة وشمال غزة

22 يناير 2025 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
...
رابط تسجيل المواطنين لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظتي غزة وشمال غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المواطنين الراغبين في تعبئة أسطوانات الغاز في محافظتي غزة وشمال غزة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتنظيم وتسهيل عملية توزيع الغاز المنزلي بشكل عادل وسريع.

خطوات التسجيل

1. الدخول إلى الرابط وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.
2. متابعة حالة الطلب عبر المنصة بشكل دوري.

الفئات المسموح لها بالتسجيل

النظام يسمح بالتسجيل للفئات التالية فقط وفق بيانات الأحوال المدنية:

  • الزوج.
  • الزوجة في حال كان الزوج مسافرًا.
  • الأرملة.
  • المطلقة.
  • الابن الأكبر (ذكر أو أنثى) في حالة سفر الأبوين أو وفاتهما.

رابط التسجيل الإلكتروني

يمكنكم التسجيل عبر المنصة من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا للتسجيل

ملاحظات مهمة

* يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب رفض الطلب أو تأخير معالجته.
* الخدمة متاحة فقط للفئات المذكورة أعلاه.
* الالتزام بالإجراءات يضمن تنظيم عملية التوزيع وتلبية احتياجات الجميع في أسرع وقت.
واخيرا، تدعو الهيئة العامة للبترول المواطنين إلى التسجيل والتعاون لضمان توفير الغاز المنزلي بسهولة ويسر.
 

تويتر تويتر
#غزة #شمال غزة #الغاز #مدينة غزة #مستفيدي الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة