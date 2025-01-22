رابط تسجيل المواطنين لتعبئة أسطوانات الغاز في محافظتي غزة وشمال غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المواطنين الراغبين في تعبئة أسطوانات الغاز في محافظتي غزة وشمال غزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتنظيم وتسهيل عملية توزيع الغاز المنزلي بشكل عادل وسريع.

خطوات التسجيل

1. الدخول إلى الرابط وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

2. متابعة حالة الطلب عبر المنصة بشكل دوري.

الفئات المسموح لها بالتسجيل

النظام يسمح بالتسجيل للفئات التالية فقط وفق بيانات الأحوال المدنية:

الزوج.

الزوجة في حال كان الزوج مسافرًا.

الأرملة.

المطلقة.

الابن الأكبر (ذكر أو أنثى) في حالة سفر الأبوين أو وفاتهما.

رابط التسجيل الإلكتروني

يمكنكم التسجيل عبر المنصة من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا للتسجيل



ملاحظات مهمة

* يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب رفض الطلب أو تأخير معالجته.

* الخدمة متاحة فقط للفئات المذكورة أعلاه.

* الالتزام بالإجراءات يضمن تنظيم عملية التوزيع وتلبية احتياجات الجميع في أسرع وقت.

واخيرا، تدعو الهيئة العامة للبترول المواطنين إلى التسجيل والتعاون لضمان توفير الغاز المنزلي بسهولة ويسر.

