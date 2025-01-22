لواء "غفعاتي" يغادر القطاع... وهذه أبرز خسائره من الجنود والقادة في معارك غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت تقارير عبريَّة، مساء الأربعاء، عن انسحاب قوات اللواء غفعاتي من قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 162، بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفي السياق، أفاد جيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن لواء "غفعاتي" خسر 86 جنديا وقائدا منذ 7 أكتوبر 2023 خلال القتال في قطاع غزة، معربا عن تعازيه لعائلات القتلى.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

ومنذ بدأ الحرب في 7 أكتوبر 2023 بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية في غلاف غزة، قتل 841 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.