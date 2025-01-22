فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزَّة.. "التَّربية" تطالب بالدَّعم اللَّازم لإغاثة قطاع التَّعليم تمهيدًا لاستئناف الدِّراسة

"أسوأ سيناريو".. ما مدى واقعيَّة استئناف الاحتلال القتال بغزَّة؟ خبير عسكريّ يجيب

الحوثيُّون يفرجون عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" بتنسيق مع حماس

تجوَّلت في شوارع غزَّة و"سديروت".. لماذا اختارت القسَّام شاحنات "تويوتا هايلوكس" في عمليَّاتها؟

صحفي "إسرائيليّ": كيف ملأ رجال حماس ساحة السَّرايا بـ "التُّويوتا البيضاء" والزِّيِّ المكويِّ؟

"فجرنا وانسحبنا.. سلام"... القسَّام تعرَّض مشاهد "ملحميَّة" لعمليَّة إغارة على مبنى برفح

حماس: مشاركة السلطة في هجوم الاحتلال على جنين جريمةً وتنكر لدماء الشُّهداء

التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

معاملة الأسرى.. المقاومة تنتصر في "معركة الأخلاق" أيضًا

"الجهاد": السلطة في رام الله مهدت للاحتلال الطريق لاقتحام مخيم جنين

لواء "غفعاتي" يغادر القطاع... وهذه أبرز خسائره من الجنود والقادة في معارك غزَّة

22 يناير 2025 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
...
لواء "غفعاتي" يغادر القطاع... وجيش الاحتلال يكشف عن حصيلة قتلاه بمعارك غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت تقارير عبريَّة، مساء الأربعاء، عن انسحاب قوات اللواء غفعاتي من قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 162، بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفي السياق، أفاد جيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن لواء "غفعاتي" خسر 86 جنديا وقائدا منذ 7 أكتوبر 2023 خلال القتال في قطاع غزة، معربا عن تعازيه لعائلات القتلى.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

ومنذ بدأ الحرب في 7 أكتوبر 2023 بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية في غلاف غزة، قتل 841 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

 

 

تويتر تويتر
#جيش الاحتلال #غزة #الإعلام العبري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة