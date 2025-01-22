فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزَّة.. "التَّربية" تطالب بالدَّعم اللَّازم لإغاثة قطاع التَّعليم تمهيدًا لاستئناف الدِّراسة

"أسوأ سيناريو".. ما مدى واقعيَّة استئناف الاحتلال القتال بغزَّة؟ خبير عسكريّ يجيب

الحوثيُّون يفرجون عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" بتنسيق مع حماس

غوتيريش يحذِّر من خطر سعي الاحتلال لضمِّ الضَّفَّة الغربيّة

تجوَّلت في شوارع غزَّة و"سديروت".. لماذا اختارت القسَّام شاحنات "تويوتا هايلوكس" في عمليَّاتها؟

صحفي "إسرائيليّ": كيف ملأ رجال حماس ساحة السَّرايا بـ "التُّويوتا البيضاء" والزِّيِّ المكويِّ؟

"فجرنا وانسحبنا.. سلام"... القسَّام تعرَّض مشاهد "ملحميَّة" لعمليَّة إغارة على مبنى برفح

حماس: مشاركة السلطة في هجوم الاحتلال على جنين جريمةً وتنكر لدماء الشُّهداء

التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

معاملة الأسرى.. المقاومة تنتصر في "معركة الأخلاق" أيضًا

غزَّة.. "التَّربية" تطالب بالدَّعم اللَّازم لإغاثة قطاع التَّعليم تمهيدًا لاستئناف الدِّراسة

22 يناير 2025 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
...
غزَّة.. "التَّربية" تطالب بالدَّعم اللَّازم لإغاثة قطاع التَّعليم تمهيدًا لاستئناف الدِّراسة
غزة/ فلسطين أون لاين

دعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأربعاء،  كافة الجهات والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان إلى توثيق وفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم، وملاحقة هذا المحتل المجرم أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة.

وناشد الوزارة، في بيان صحافي، كافة الهيئات المختصة والجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة لتوفير الدعم العاجل واللازم لإغاثة قطاع التعليم؛ وإزالة ركام المباني المدرسية؛ والأجسام الخطرة؛ وترميم المباني المتضررة؛ وإنشاء الغرف الصفية المؤقتة؛ وإعادة الخدمات الأساسية للمباني المدرسية؛ تمهيدًا لاستئناف الدراسة.

كما وطالبت التربية والتعليم العالي بغزة، الإدارات التعليمية والمدرسية والطواقم التعليمية والهيئات المحلية ولجان الطوارئ ومجالس أولياء الأمور إلى تشكيل شبكات حماية لما تبقى من المقدرات التعليمية؛ والحفاظ عليها، لاستثمارها والاستفادة منها عند استئناف العملية التعليمية.

وتشير إحصائيات أولية للشهداء والمفقودين، إلى ارتقاء أكثر من 15000 طفلًا في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم العام، في أكثر من 30 مدرسة.

وأظهرت الوزارة، في بياناتها، أن (95%) من المباني المدرسية والتعليمية تضرر، بالإضاف إلى خروج (85%) منها عن الخدمة نتيجة تدميرها كليًا أو جزئيًا، وتدمير أكثر من 140 منشأة إدارية وأكاديمية بما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات وعيادات ومكتبات.

وأكدت أن "788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".

تويتر تويتر
#قطاع غزة #غزة #التربية والتعليم #قطاع التعليم #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة