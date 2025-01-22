فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجوَّلت في شوارع غزَّة و"سديروت".. لماذا اختارت القسَّام شاحنات "تويوتا هايلوكس" في عمليَّاتها؟

صحفي "إسرائيليّ": كيف ملأ رجال حماس ساحة السَّرايا بـ "التُّويوتا البيضاء" والزِّيِّ المكويِّ؟

"فجرنا وانسحبنا.. سلام"... القسَّام تعرَّض مشاهد "ملحميَّة" لعمليَّة إغارة على مبنى برفح

حماس: مشاركة السلطة في هجوم الاحتلال على جنين جريمةً وتنكر لدماء الشُّهداء

التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

معاملة الأسرى.. المقاومة تنتصر في "معركة الأخلاق" أيضًا

"الجهاد": السلطة في رام الله مهدت للاحتلال الطريق لاقتحام مخيم جنين

جيش الاحتلال يفجر ويحرق 8 منازل في جنوب لبنان

خلال أيام.. مبعوث ترامب يبدأ محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية

غوتيريش يحذِّر من خطر سعي الاحتلال لضمِّ الضَّفَّة الغربيّة

22 يناير 2025 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
...
غوتيريش يحذِّر من خطر سعي الاحتلال لضمِّ الضَّفَّة الغربيّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن "هناك خطرًا بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية".

وشدد غوتيريش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن "ذلك يعد انتهاكًا كاملاً للقانون الدولي".

واعتبر غوتيريش، أن "أي ضم سواء كلي أو جزئي مخالفًا للقانون الدولي"، معربًا عن "شعوره بالقلق إزاء التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

من جهة أخرى تجددت صباح اليوم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين، شمال الضفة الغربية، بعد استشهاد 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي بدأها الاحتلال منذ أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد عسكري متواصل من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في مناطق شمالها مثل جنين، التي تشهد توترات متكررة بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة "أمن السلطة" من جهة وبين المقاومة وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

وقد شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة عمليات عسكرية واسعة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ففي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت قوات "أمن السلطة" عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم "خارجين عن القانون".

وفي المقابل، اتهمت عدة فصائل مقاومة، أجهزة "أمن السلطة" بـ"ملاحقة المقاومين".

تويتر تويتر
#الأمم المتحدة #الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة