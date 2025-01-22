غوتيريش يحذِّر من خطر سعي الاحتلال لضمِّ الضَّفَّة الغربيّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن "هناك خطرًا بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية".

وشدد غوتيريش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن "ذلك يعد انتهاكًا كاملاً للقانون الدولي".

واعتبر غوتيريش، أن "أي ضم سواء كلي أو جزئي مخالفًا للقانون الدولي"، معربًا عن "شعوره بالقلق إزاء التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

من جهة أخرى تجددت صباح اليوم الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين، شمال الضفة الغربية، بعد استشهاد 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي بدأها الاحتلال منذ أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد عسكري متواصل من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في مناطق شمالها مثل جنين، التي تشهد توترات متكررة بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة "أمن السلطة" من جهة وبين المقاومة وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

وقد شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة عمليات عسكرية واسعة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ففي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت قوات "أمن السلطة" عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم "خارجين عن القانون".

وفي المقابل، اتهمت عدة فصائل مقاومة، أجهزة "أمن السلطة" بـ"ملاحقة المقاومين".