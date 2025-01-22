تجوَّلت في شوارع غزَّة و"سديروت".. لماذا اختارت القسَّام شاحنات "تويوتا هايلوكس" في عمليَّاتها؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

في مشهد أسماه البعض بـ "هندسة إعلان الانتصار"، والذي استحوذ على اهتمام عالمي و"إسرائيلي" تحديدًا، أعلنت المقاومة الفلسطينية نصرها منعلى ظهر مركبات "تويوتا هايلوكس"، حين ظهر مقاتلو كتائب عز الدين القسام بزيهم الأخضر "المكوي" وسياراتهم البيضاء اللامعة، أثناء عملية تسليم الأسيرات "الإسرائيليات" الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الأحد الماضي.

تصدرت هذه السيارات مشهد التغطية الإعلامية للحدث، وتم تصويرها في الإعلام الدولي بشكل مكثف. وحققت تويوتا هايلوكس حضورًا مميزًا في هذا الحدث الكبير، مؤكدًا مرة أخرى أنها ليست مجرد وسيلة نقل عادية، بل أحد الخيارات الأساسية في العمليات العسكرية الميدانية، بفضل ما تمتلكه من خصائص فنية تجعلها الخيار المثالي لمهام قاسية في ظروف معقدة.

وهذه المرة ليست الأولى، فـ "التويوتا البيضاء" ما زالت حاضرة في أذهان المجتمع "الإسرائيلي" كإشارة تذكير باللحظات الأولى لمشاهد اقتحام مقاتلي نخبة كتائب القسام وبدايات العبور المجيد، في صباح الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، يوم الذي استطاعت المقاومة بكل "تكتيكاتها العسكرية واللوجستية" بـ "تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقواعد الردع الإسرائيلي".







مواصفات شاحنة تويوتا هايلوكس

تعتبر تويوتا هايلوكس واحدة من أشهر سيارات البيك أب حول العالم، وتتميز بقدرتها على تحمل الظروف القاسية والعمل بكفاءة عالية .

يأتي الطراز الأخير من السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 147 حصانًا عند 3400 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 343 نيوتن متر .

تم تصميم تويوتا هايلوكس لتلبية احتياجات متنوعة، بدءًا من الأعمال التجارية الثقيلة إلى الاستخدام الشخصي، ما يجعلها الخيار الأمثل للمهام الميدانية الصعبة .

لماذا اختارت كتائب القسام شاحنات تويوتا هايلوكس؟

تتفوق تويوتا هايلوكس في جانب الأمان، حيث تضم :

نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) لضمان الثبات أثناء التوقف المفاجئ .

نظام مساعدة الصعود إلى المرتفعات (HAC) لتسهيل القيادة في الطرق الوعرة .

نظام التحكم بثبات السيارة (VSC) لتوفير استقرار كامل أثناء المناورات الحادة .

وسائد هوائية للسائق والركاب لضمان الحماية .

أسعار تويوتا هايلوكس عالميًا ومحليًا

تختلف أسعار تويوتا هايلوكس حسب السوق، حيث تُعرض في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبدأ من 21,200 دولار، أي ما يعادل 20,584 يورو في الأسواق الأوروبية.

استخدام استراتيجي في العمليات الميدانية

لا يعد ظهور تويوتا هايلوكس في غزة بالأمر الجديد، لأنه لطالما استُخدمت هذه السيارة في مناطق الصراع والمهام الصعبة بفضل قدراتها العالية على التحمل .

وما يميز هذه السيارة هو أنها تأتي بخزان وقود بسعة 80 لترًا، مع استهلاك معقول يجعلها فعالة في المهام الميدانية الطويلة .

تتميز هايلوكس بخلوص أرضي يبلغ 182 ملم، ما يمنحها القدرة على التعامل مع التضاريس الوعرة بسهولة .

ويوفر نظام التعليق الأمامي عظم الترقوة المزدوج والخلفي الورقة الصلبة أداءً استثنائيًا أثناء القيادة على الطرق غير الممهدة .

ويبدو أن المقاومة الفلسطينية في غزة اختارت هذه الشاحنات بدقة لقدرتها على التحمل في الظروف الصعبة، المسافات الطويلة والتضاريس، خاصة وسط الحشود التي اجتمعت خلال عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

المصدر / وكالات