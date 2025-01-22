التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تقرير عن التدخين للعام 2023، أن نسبة المدخنين في (إسرائيل) تتجاوز 20% من السكان البالغين.

كما تبين أن التدخين يتسبب في حوالي 8,000 حالة وفاة سنويًا، نحو 10% منها بين غير المدخنين الذين تعرضوا للتدخين السلبي، نتيجة لأمراض سرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري، وغيرها.

ووفقا للتقرير فإنه عالميًا، يموت حوالي 8 ملايين شخص سنويًا نتيجة التدخين، ومن المتوقع أن يعاني نصف المدخنين من الأمراض ويموتوا بسببها.

ويُقدَّم هذا التقرير إلى "الكنيست" وفقًا لقانون الإبلاغ الإلزامي حول الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين منتجات التبغ، ويعرض صورة الوضع الراهن لوباء التدخين في دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين