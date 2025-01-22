فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"فجرنا وانسحبنا.. سلام"... القسَّام تعرَّض مشاهد "ملحميَّة" لعمليَّة إغارة على مبنى برفح

حماس: مشاركة السلطة في هجوم الاحتلال على جنين جريمةً وتنكر لدماء الشُّهداء

التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 آلاف إسرائيلي سنويًا

معاملة الأسرى.. المقاومة تنتصر في "معركة الأخلاق" أيضًا

"الجهاد": السلطة في رام الله مهدت للاحتلال الطريق لاقتحام مخيم جنين

جيش الاحتلال يفجر ويحرق 8 منازل في جنوب لبنان

خلال أيام.. مبعوث ترامب يبدأ محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى (إسرائيل) إلى ضم الضفة الغربية

صفقةٌ على حدِّ السّيف!

شرطة غزة تعلن ارتقاء 1400 شهيد من منتسبيها خلال حرب الإبادة

"الجهاد": السلطة في رام الله مهدت للاحتلال الطريق لاقتحام مخيم جنين

22 يناير 2025 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
...
اقتحام مدن جيش الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات عمليات التهجير والتدمير والقتل الممنهج التي يمارسها جيش الاحتلال بحق مخيم جنين وأهله.

وحملت حركة الجهاد في بيان لها، اليوم الأربعاء، السلطة في رام الله وأجهزتها مسؤولية المشاركة والتواطؤ في العدوان على مخيم جنين.

وأضافت الحركة: السلطة في رام الله مهدت الطريق للاحتلال لاقتحام مخيم جنين بعدما حاصرته لما يزيد على 40 يوما.

وشددت حركة الجهاد على أن التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة لا يخدم إلا الاحتلال وطبقة المنتفعين فيها على حساب دماء شعبنا.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، عدوانه على مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، غداة إطلاقه حملته العسكرية "السور الحديدي"، والتي أسفرت في اليوم الأول لها عن سقوط عشرة شهداء وأكثر من 40 مصاباً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة غير نهائية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مستشفى جنين الحكومي بعد تجريفها مداخله والشوارع المحيطة به.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الجهاد الإسلامي #جنين #مخيم جنين #عملية الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة