خلال أيام.. مبعوث ترامب يبدأ محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة لوقف إطلاق النار.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن (تل أبيب) ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

وبدأت الأحد الماضي الفترة الأولى من مرحلة وقف اطلاق النار برعاية دولية ما بين المقاومة في غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد 471 يوما من العدوان والحرب الإسرائيلية على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين