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شرطة غزة تعلن ارتقاء 1400 شهيد من منتسبيها خلال حرب الإبادة

22 يناير 2025 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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عناصر من الشرطة استأنفت عملها في قطاع غزة

نعت المديرية العامة لجهاز الشرطة بغزة، أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة اللواء الشهيد محمود صلاح الذين ارتقوا وهم على رأس عملهم يحملون هم وطنهم ويقدمون الخدمة لشعبهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

ونوهت المديرية العامة لجهاز الشرطة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إصابة أكثر من 1950 واعتقال الاحتلال لـ 211 من منتسبيها خلال الحرب.

وذكرت أن الاحتلال دمّر جميع المقار والمراكز الشرطية في قطاع غزة وحرق ودمر مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بعد إبادة جماعية ارتكبتها (إسرائيل) بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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