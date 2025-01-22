مهندسو المُقاومة يكشفون قطع تجسُّس مموَّهة في أجهزةٍ إلكترونية.. وهذه تفاصيل الحدث

تمكَّن مهندسو المقاومة في عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة من كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك "Power Bank".

وأوضح المهندسون، أن بعض القطع كانت أيضًا جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة تم كشفها في وقت سابق في مشفى بغزة.

وأضافوا "اليوم، أصبحت هذه الأجهزة بيد المقاومة، مما يشكل كنزًا استخباراتيًا كبيرًا يُساهم في مشاريع حيوية تُعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات العدو إلى فرص تخدم مشروع التحرير.

ووجَّه المهندسون نصائح وتوجيهات لأبناء شعبنا، كالتالي:

- افحص أجهزتك: تجنب الأجهزة المجهولة المصدر وافحصها دوريًا.

- لا تثق بالمجاني: الأجهزة المهداة أو الرخيصة قد تكون مموهة للتجسس.

- راقب الأداء: انتبه لاستهلاك البطارية والحرارة غير الطبيعية لأجهزتك.

- لا تترك أجهزتك: احتفظ بها في أماكن آمنة.

- الصيانة الموثوقة: قم بصيانة أجهزتك فقط لدى جهات معروفة وموثوقة.

- الإبلاغ الفوري: عند الشك بجهاز مريب، أبلغ الجهات المختصة.

- تجنب تفكيك الجهاز: اترك فحصه للمهندسين في الجهات المختصة إذا شككت في أنه جهاز تجسس، خوفًا من أن يكون مفخخًا أو مشركًا.

وأكدوا أنه سيتم نشر وظيفة هذه الأجهزة بالتفصيل قريبًا، للتعرف على مدى خطورتها.

وفي وقت سابق، كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة، كان العدو يهدف من خلالها إلى مراقبة حركة المواطنين، تمهيدًا لاستهدافهم.

وفي التفاصيل، نقلت منصة" الحارس" عن مسؤول الأمني قوله: إن أمن المقاومة قد تلقى معلومةً من أحد المواطنين، تفيد بوجود "حجر بناء" غير طبيعي من ناحية الشكل في إحدى مشافي مدينة غزة، التي اقتحمها جيش العدو خلال "المناورة البرية" في عمق مدينة غزة.

وفور وصول المعلومة، تحركت قوة أمنية متخفية نحو المشفى المقصود، وبعد الفحص الأولي، تبين أن "حجر البناء" معاد تشكيله، بما يتيح إخفاء جهاز تجسس داخله، وأنه مرتبط بأجهزة تجسس أخرى في محيط المشفى ومزود بأجهزة تصوير مخفية ومموهة بأشكال مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين