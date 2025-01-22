فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهندسو المُقاومة يكشفون قطع تجسُّس مموَّهة في أجهزةٍ إلكترونية.. وهذه تفاصيل الحدث

"كيف نفَّذها وكيف وصل إلى الموقع؟".. الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول عمليَّة "تل أبيب"

فلسطينيو سوريا يحتجون على تمثيل سفارة السلطة الفلسطينية لهم

"عوتسما يهوديت" سيصوِّت لصالح قانون فرض السِّيادة على غور الأردن

رئيس القوى البشرية بجيش الاحتلال: نحتاج لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد

الدفاع المدني: انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء اتفاق غزة

باحث من غزة يحصل على المركز الأول في مؤتمر دولي بلندن

مقررة أممية تحذر من إمكانية ارتكاب (إسرائيل) إبادة في الضفة على غرار غزة

الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين لليوم الثَّاني تواليًا

وثائق داخلية لغوغل تكشف عن تزويد الشركة للاحتلال بأحدث التقنيات خلال الحرب

"لتنفيذ مهام استخبارتيَّة لصالح العدوِّ"

مهندسو المُقاومة يكشفون قطع تجسُّس مموَّهة في أجهزةٍ إلكترونية.. وهذه تفاصيل الحدث

22 يناير 2025 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
...

تمكَّن مهندسو المقاومة في عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة  من كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك "Power Bank".

وأوضح المهندسون، أن بعض القطع كانت أيضًا جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة تم كشفها في وقت سابق في مشفى بغزة.

مهندسو2.jpg

وأضافوا "اليوم، أصبحت هذه الأجهزة بيد المقاومة، مما يشكل كنزًا استخباراتيًا كبيرًا يُساهم في مشاريع حيوية تُعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات العدو إلى فرص تخدم مشروع التحرير.

ووجَّه المهندسون نصائح وتوجيهات لأبناء شعبنا، كالتالي:

-  افحص أجهزتك: تجنب الأجهزة المجهولة المصدر وافحصها دوريًا.
- لا تثق بالمجاني: الأجهزة المهداة أو الرخيصة قد تكون مموهة للتجسس.
- راقب الأداء: انتبه لاستهلاك البطارية والحرارة غير الطبيعية لأجهزتك.
- لا تترك أجهزتك: احتفظ بها في أماكن آمنة.
- الصيانة الموثوقة: قم بصيانة أجهزتك فقط لدى جهات معروفة وموثوقة.
- الإبلاغ الفوري: عند الشك بجهاز مريب، أبلغ الجهات المختصة.
- تجنب تفكيك الجهاز: اترك فحصه للمهندسين في الجهات المختصة إذا شككت في أنه جهاز تجسس، خوفًا من أن يكون مفخخًا أو مشركًا.

مهندسو3.jpg

وأكدوا أنه سيتم نشر وظيفة هذه الأجهزة بالتفصيل قريبًا، للتعرف على مدى خطورتها.

وفي وقت سابق، كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ضبط  شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة، كان العدو يهدف من خلالها إلى مراقبة حركة المواطنين، تمهيدًا لاستهدافهم. 

وفي التفاصيل، نقلت منصة" الحارس" عن مسؤول الأمني قوله: إن أمن المقاومة قد تلقى معلومةً من أحد المواطنين، تفيد بوجود "حجر بناء" غير طبيعي من ناحية الشكل في إحدى مشافي مدينة غزة، التي اقتحمها جيش العدو خلال "المناورة البرية" في عمق مدينة غزة. 

 وفور وصول المعلومة، تحركت قوة أمنية متخفية نحو المشفى المقصود، وبعد الفحص الأولي، تبين أن "حجر البناء" معاد تشكيله، بما يتيح إخفاء جهاز تجسس داخله، وأنه مرتبط بأجهزة تجسس أخرى في محيط المشفى ومزود بأجهزة تصوير مخفية ومموهة بأشكال مختلفة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شبكة تجسس #طوفان الأقصى #أجهزة إلكترونية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة