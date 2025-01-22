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الدفاع المدني: انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء اتفاق غزة

22 يناير 2025 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء اتفاق غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الأحد الماضي.

وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء، إنه انتشل أمس الثلاثاء 5 جثامين من محافظتي غزة والشمال، و5 جثامين من محافظات جنوب القطاع.

وتواصل فرق الدفاع المدني العمل في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، معلنة تحديث أعداد الشهداء الذين يتم انتشالهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، صباح يوم الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الدفاع المدني #انتشال شهداء #اتفاق غزة

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