فلسطينيو سوريا يحتجون على تمثيل سفارة السلطة الفلسطينية لهم

اعتصم الآلاف من فلسطينيي سوريا في مخيماتهم خلال الأيام الماضية احتجاجا على تمثيل السلطة الفلسطينية في رام الله لهم.

وبحسب مراقبين فإن هذا الموقف الشعبي جاء نتيجة سياسات السلطة المنحازة وغير مبالية بمعاناة الفلسطينيين خلال الحرب السورية، إضافة للحصار الذي فرضته أجهزتها الأمنية على "جنين" في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية إلى دمشق للقاء قيادة الإدارة السورية الجديدة، بحسب مصادر متقاطعة، من بين الشخصيات محمد مصطفى، أحمد مجدلاني، محمود الهباش، وياسر عباس.

وقد شهد مبنى السفارة الفلسطينية في دمشق 9 يناير الجاري تحرُّكَيْن متناقضيْن: وقفة احتجاجية نظّمها ناشطون رفضًا للزيارة، فيما أعلنت السفارة عن تجمع مئات من أبناء المخيمات الفلسطينية دعمًا لما أسمته للشرعية الفلسطينية.

ويرى المعارضون للزيارة أن الوفد "لا يمثل تطلعات الشعب الفلسطيني في سوريا"، مؤكّدين على ضرورة أن يكون التمثيل الفلسطيني نابعًا من احتياجات المجتمع المحلي.

وأثار تأخر رئيس السلطة محمود عباس بالتواصل مع دمشق استغراب العديد من المراقبين وفتَح باب التساؤلات عن الأسباب التي دفعته لعدم التواصل طيلة الفترة الماضية، خاصّة أن العديد من الدول الإقليمية المهمّة والقوى والأحزاب في دول الجوار سارعت للتواصل مع دمشق وإرسال وفود إليها، كما أن الشعب الفلسطيني تربطه علاقة وثيقة جدًا بالشعب السوري وهناك الكثير من القضايا الحساسة التي تهم الطرفين.

وعيّنت الإدارة السورية الجديدة من الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية وزيرًا ضمن حكومتها المؤقتة.

يُذكر أن حركة فتح أعادت علاقتها بالنظام البعثي البائد عام 2013، بعد صراع سياسيّ ودمويّ استمر 32 عامًا، هذا النظام الذي وصف فلسطينيي سوريا بأنهم ضيوف يسيئون الأدب.

المصدر / فلسطين أون لاين