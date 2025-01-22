"عوتسما يهوديت" سيصوِّت لصالح قانون فرض السِّيادة على غور الأردن

قالت وسائل الإعلام العبري، إنه من المقرر طرح مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن، الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، للتصويت في الجلسة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء).

وحسب ما نشرت "القناة السابعة" العبرية اليوم على موقعها، صباح اليوم الأربعاء، فإن حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، سيصوت لصالح القانون إلى جانب المعارضة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يعارض الائتلاف القانون كما فعل في الماضي عندما كان بن غفير عضوًا في الائتلاف عندما طرح القانون للتصويت.

وقال ليبرمان: "إن تطبيق السيادة "الإسرائيلية" في غور الأردن هو خطوة ضرورية لتعزيز الأمن وتأمين مستقبلنا، وسنقود هذه الخطوة بتصميم وبدون تنازلات".



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين