رئيس القوى البشرية بجيش الاحتلال: نحتاج لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد

قال رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يانيف عاسور، إن دولته تحتاج إلى تجنيد 10 آلاف عنصر جديد لتعويض الخلل الحاصل.

وأكد عاسور في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه ثمة حاجة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية.

جاءت تصريحات عاسور، في ظل حالة الاستنزاف الحاصلة والخسائر لجيش الاحتلال الإسرائيلية جراء الحرب التي شنها على قطاع غزة، ولبنان.

ونبه رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال إلى أنه "سيتم تجنيد إخواننا الحريديم"/ وما نعده لهم سيمكننا من تجنيدهم بنجاح".

وأضاف: نحن نستثمر بشكل كبير في هذا وسنبذل المزيد من الجهود حسب الحاجة.، سوف نحتاج إلى عقوبات فعالة تصل إلى الفرد حتى يكون لهذا تأثير.

المصدر / فلسطين أون لاين