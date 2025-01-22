مقررة أممية تحذر من إمكانية ارتكاب (إسرائيل) إبادة في الضفة على غرار غزة

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لـ ألبانيز على منصة إكس، اليوم الأربعاء، علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها (إسرائيل) في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً على مخيم جنين عقب وقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت: ألبانيز "جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف".

المصدر / فلسطين أون لاين