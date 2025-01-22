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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 22 يناير

22 يناير 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 استقرارًا في درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً ومع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار والليل يصبح الجو بارداً مع بقاء الفرصة لسقوط زخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى. 

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 50٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 5°.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 11 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 44٪.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

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