الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومداهمات.

في نابلس، اقتحمت 6 آليات "إسرائيلية" المدينة، وداهمت منازل في مخيم العين غربي المدينة، حيث تصدى لها مقاومون بإطلاق النار، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

في رام الله، اقتحم الاحتلال حي بطن الهوى في المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما نفذت قوات أخرى حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية للتحقيق الميداني.

وذكر شهود عيان باقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة رولا حسنين في مخيم الجلزون شمال رام الله، التي أفرج عنها ضمن المرحلة الأولى من صفقة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعاثت فيه فسادًا.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وائل مروان الأطرش عقب اقتحام منزله في المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى الجلاد وأنس الجيوسي، بعد اقتحام ضاحية ذنابة وعزبة الجراد في المدينة.

المصدر / وكالات