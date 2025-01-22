أردوغان: مشاهد تبادل الأسرى بغزَّة أظهرتْ من يقدِّر كرامة الإنسان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مشاهد تبادل الأسرى والمعتقلين بين "إسرائيل" وحماس أظهرت من يقدر الحياة والكرامة الإنسانية ومن يتجاهلهما.

و أكد أردوغان، أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة دفعوا ثمنًا باهظًا لكنهم لم يستسلموا أمام سياسة العربدة والمجازر الإسرائيلية.

وأوضح أن الهجمات "الإسرائيلية" التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد في غزة، أسفرت عن 50 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 110 آلاف آخرين.

ولفت إلى أن "إسرائيل" نفذت سياسة إبادة جماعية وتهجير ممنهج لأهالي غزة على مدار 471 يوما.

وذكر أردوغان، أن الصور التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كشفت حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له غزة.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا قدمت الدعم اللازم لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار عبر دبلوماسية متعددة الأبعاد ومن خلال عدة قنوات.

وأعرب عن سعادته برؤية أهالي غزة يبتسمون مجددًا بعد 471 يومًا من المأساة.

وترحّم على الشهداء الذين قضوا جراء الهجمات الإسرائيلية الغادرة وغير الإنسانية، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية.

وأكد الرئيس أردوغان على ضرورة مواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لمنع ارتكابها الانتهاكات بحق الإنسانية.

وقال: "سنكثف جهودنا لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار من أجل فتح الطريق نحو سلام دائم في المنطقة".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بقطاع غزة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وجرى في يومه الأول الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا.

المصدر / الأناضول