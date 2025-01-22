التميمي: التَّأييد العالمي لفلسطين خلال "طوفان الأقصى" غير مسبوق

لندن- غزة/ محمد عمر

وصف الأكاديمي الفلسطيني د. عزام التميمي التأييد والتعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى" بأنه "غير مسبوق" في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأكد التميمي لـ "فلسطين أون لاين"، أمس، أن معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسهمت في إيصال السردية الفلسطينية إلى أنحاء العالم كما لم يحدث من قبل، وكشفت الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في "حرب الإبادة الجماعية" على غزة.

وأوضح التميمي، المقيم في بريطانيا، أنه خلال العقود الماضية لم يشهد اهتمامًا واسعًا لدى الشعوب الأوروبية بالسردية الفلسطينية كما حدث خلال هذه المعركة، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي كان لأول مرة ينصت لرواية الفلسطيني عن قضيته وحقوقه المسلوبة.

تضامن عالمي غير مسبوق

وأشار التميمي إلى أن حركة التضامن العربية مع غزة، رغم وجودها على مدار العقود الماضية، كانت عاجزة عن ترجمة تعاطفها إلى دعم حقيقي بسبب القيود السياسية. لكنه لفت إلى أن المعركة الأخيرة أحدثت تحولًا كبيرًا، مستشهدًا بإحصائيات المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، التي وثقت أكثر من 30 ألف مظاهرة وفعالية في 619 مدينة بـ20 دولة أوروبية، خلال 470 يومًا من الحرب على غزة.

وأضاف أن هذه الفعاليات تنوعت بين مظاهرات حاشدة وأنشطة متنوعة، وأبرزت التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية على نحو غير مسبوق.

أكد التميمي أن معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت من غزة، أحيت القضية الفلسطينية على المستويات العربية والإسلامية والدولية. ووصف اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي أنهى حربًا استمرت 15 شهرًا، بأنه "انتصار للمقاومة الفلسطينية وهزيمة للمخططات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة".

وقال: "رغم شراسة الحرب، فشل الاحتلال في كسر إرادة غزة التي صمدت وحدها، في حين شاغلت جبهات المقاومة الأخرى، كإيران ولبنان واليمن والعراق، الاحتلال لكنها لم تكن قادرة على وقف الحرب".



ظهور المقاومة والتساؤلات الإسرائيلية

وأشار التميمي إلى أن انتشار عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الساحات العامة عقب وقف إطلاق النار، كان بمثابة رسالة تحدٍّ فلسطينية واضحة للاحتلال الإسرائيلي، الذي فوجئ بهذا الظهور رغم الحرب الوحشية.

وأوضح أن حالة الإحباط في الأوساط الإسرائيلية تنبع من اعتقادهم بأن الحرب على غزة لم تحقق أهدافها، خاصة بعد اضطرار حكومة الاحتلال للتفاوض على اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 أسير فلسطيني عبر دفعات.

واختتم التميمي بالقول إن معركة "طوفان الأقصى" لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل معركة على الرواية والوعي العالمي. فقد نجحت المقاومة الفلسطينية في إيصال صوتها إلى مختلف أرجاء العالم، وأثبتت قدرتها على تغيير معادلة الصراع.