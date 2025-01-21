"هل هناك حرِّيَّة حركة في الاتِّجاهين؟".. باسم نعيم يشرح آليَّة عودة النَّازحين لشمال غزَّة الأحد

غزة/ فلسطين أون لاين

أوضح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم، اليوم الثلاثاء، إن عودة النازحين لمناطق شمال غزة ستكون السبت المقبل بعد تسليم الأسرى.

وبين نعيم، في تصريحات صحفية، أن العودة ستكون للأفراد المشاة فقط من شارع الرشيد بدون تفتيش.

وأضاف، "بعد تسليم الأسرى يوم السبت المقبل أيضًا ستكون العودة متاحة للمركبات "بما فيها التوكتوك والعربات التي تجرها الحيوانات"، من شارع صلاح الدين مرورًا عبر أجهزة الأشعة لضمان عدم حمل أي أسلحة أو متفجرات.

وأشار إلى، أن العودة بالمركبات ستكون تحت إشراف لجنة مصرية قطرية.

وفي اليوم الـ22، قال نعيم أنه ستكون هناك حرية حركة في الاتجاهين عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين دون تفتيش بعد انسحاب قوات العدو إلى المناطق الشرقية قرب السياج الأمني.

وفي وقت سابق، أصدرمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهًا جديدًا حول موعد الدفع الثانية من صفقة التبادل.

وقال المكتب، في بيانٍ صحافي، "نودّ التأكيد على أن موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى يوم السبت الموافق 25 يناير. وبحسب نص الاتفاق: "في اليوم السابع من إطلاق الدفعة الأولى يطلق سراح الدفعة الثانية".

وأوضح، "وقد اختلف التفسير، حيث اعتبر أن عدّ الأيام يبدأ من اليوم الذي يلي إطلاق الدفعة الأولى مباشرة، مما يجعل اليوم السابع يصادف يوم الأحد."

كما أشار إلى، أنه وفي المقابل، تم احتساب اليوم الأول من تاريخ إطلاق الدفعة الأولى، مما يجعل يوم السبت هو اليوم السابع.

وفي التفاصيل، أوضح مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة المقاومة الإسلامية حماس، ناهد الفاخوري، تفاصيل جديدة حول الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

وقال الفاخوري، في تصريحاتٍ صحفيَّة سابقة، إن "الاتفاق بخصوص الدفعة القادمة من المرحلة الأولى للصفقة، ينص على أن كل مجندة من الاحتلال يقابلها 30 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي المؤبدات و20 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية".

وأضاف، "وفي حال سلمت المقاومة أربع مجندات سيكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات و80 أسيرًا من أصحاب المحكوميات العالية، ضمن القائمة التي تم الاتفاق عليها أسمائهم مسبقًا".

وأشار إلى، أنه "في حال نقص عدد المجندات سينقص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

بالمقابل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.