الاحتلال يشنّ عدوان واسع على جنين: 8 شهداء وغارات جويّة ومحاصرة المخيّم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد 8 فلسطينيين بينهم طبيب وممرض وأصيب العشرات، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط تصدي المقاومة للعدوان بالاشتباك والعبوات.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة نحو 35 آخرين جراء عدوان قوات الاحتلال على جنين.

حيث أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية فيها، أطلق عليها تسمية "السور الحديدي" في إيحاء إلى عملية اجتياح الضفة الغربية في عام 2002، وأطلق عليها تسمية "السور الواقي".

وذكرت مصادر محلية، أن "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، انسحبت من محيط مخيم جنين، بعد اقتحامه من قبل الاحتلال".

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى حي الجابريات وحي الهدف في مخيم جنين وجبل أبو ضهير في المدينة بمحيط المخيم، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنين ومخيمها.

وحلّقت طائرات الاحتلال المقاتلة من طراز "أباتشي" في سماء المدينة والمخيّم، بالإضافة إلى مسيّرات أطلقت النار على الأهالي ومنازلهم، فيما استقدم الجيش الإسرائيلي مدرّعات صوب جنين.

وقصفت طائرات مسيرة للاحتلال مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما فتحت مروحية لجيش الاحتلال نيران أسلحة رشاشة تجاه محيط مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه، بينهم فتاة في جبل أبو ضهير.

وتتصدى المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال في عدد من محاور جنين ومخيمها خاصة في حي الهدف بعد تسلل قوات خاصة، وأمطروها بالرصاص.