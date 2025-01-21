حماس تدعو "للنَّفير وإسناد المقاومين" ضدَّ عدوان الاحتلال الواسع في جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى للنفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها".

ونعت حركة حماس، شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال، ونشيد ببسالة المقاومين وتصديهم واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة.

وقالت، "إن ما يثير الاستغراب سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية للاحتلال، بعد حصار دام أكثر من 48 يوما للمخيم، وتعطيلها للاتفاق مع المقاومين حتى اليوم، ورفضها كل النداءات الوطنية لوقف إجراءاتها الخطيرة بحق المناضلين والمقاومين".

وأشارت إلى، أن هذه العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة ضد أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، ولن تنكسر الإرادة الفلسطينية أمام غطرسة المحتل وجرائمه وانتهاكاته المستمرة.

واستشهد 6 شبان وأصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط تصدي المقاومة للعدوان بالاشتباك والعبوات.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة نحو 35 آخرين، جراء عدوان قوات الاحتلال على جنين.

وتتصدى المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال في عدد من محاور جنين ومخيمها، خاصة في حي الهدف بعد تسلل قوات خاصة، وأمطروها بالرصاص.