كتائب القسَّام تكشفُ تفاصيلَ "كمائن الموت" في معارك بيت حانون

أعلنت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من " كمائن الموت" التي نفذها مجاهدوها ضد جنود وآليات العدو في الأسابيع الأخيرة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيانها الأول، إنه في تاريخ 28/12/2024 أطلقنا صاروخين من نوع "M75" باتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت القسام، إنه "بعد عودة الاتصال معهم.. كتائب القسام: مجاهدونا أطلقوا 5 صواريخ "رجوم" باتجاه موقع قيادة وسيطرة يتبع للواء "ناحال" داخل مغتصبة "سيدروت" يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وأكدت أن المجاهدين تمكنوا من قنص جندي "إسرائيلي" ببندقية "الغول" القسامية في شارع "السكة" ببيت حانون وأصابوه إصابة خطيرة أدت إلى بتر يده وإصابة أخرى في جسده.

وفي 30 من الشهر الماضي، نفذ مجاهدو القسَّام عملية مركبة في بيت حانون شمال القطاع: "قنص وقتل قناص صهيوني ومساعده"، وبعدها استهدفوا القوة ذاتها بـ 5 قذائف مضادة للأفراد من نوع "TBG" وأوقعوها بين قتيل وجريح، واعترف العدو بمقتل جنديين وإصابة 10 بجراح خطيرة وهم من كتيبة "نتساح يهودا".

وفي الثاني من الشهر الحالي، دمرت القسام دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة السكة ببيت حانون شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، أنه في تاريخ 02/01/2025 تمكن مجاهدوها من استهداف منزل تحصنت بداخله قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات في بيت حانون مما أدى لانهيار المنزل على أفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، واعترف العدو بمقتل 5 جنود وإصابة 8 بجراح خطيرة.

وأضافت في بلاغ عسكري منفصل، أنه "في السادس من الشهر الحالي.. فجر المجاهدون عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة صهيونية من كتيبة "جرانيت 932" رصدها المجاهدون خلال تقدمها داخل بيت حانون، ومن ثم أجهزوا على من تبقى منهم من مسافة الصفر، وقتل في هذه العملية قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد من الجنود الصهاينة".

وفي السادس من الشهر الحالي، فجر مجاهدو القسام عبوة شديدة الانفجار في منزل تحصنت بداخله قوة صهيونية في بيت حانون، ما أدى لمقتل 3 منهم وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة، واستهدفوا قوة صهيونية أخرى تحصنت داخل أحد المنازل في شارع "دمرة" شمال بيت حانون بقذيفتين مضادتين للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأطلقت كتائب القسام: في السادس من الشهر الحالي 3 صواريخ من نوع "رجوم" باتجاه مغتصبة "سيدروت" من مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وفي 7 كانون الثاني الحالي، دمر مجاهدو القسّام جرافة عسكرية من نوع "D9" بشكل كامل بعبوة شديدة الانفجار، واستهدفوا سائق "باقر" عسكري بعبوة مضادة للأفراد وترديه قتيلاً على الفور في منطقة الزيتون بمدينة بيت حانون شمال القطاع.

وفي 8 من الشهر الحالي، قالت القسام إنّ مجاهديها أعدوا كميناً محكماً في مسار متوقع لتقدم العدو ودمروا دبابة لقائد سرية في كتيبة مدرعات بعبوة شديدة الانفجار ما أدى إلى فصل البرج عن الدبابة ومقتل كل من فيها بما فيهم قائد السرية، وبعدها استهدفوا قوة النجدة بعبوة مضادة للأفراد أدت إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح، كما تم تفجير حقل ألغام في عدد من آليات العدو وسط مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وبتاريخ 09/01/2025، تمكن مجاهدو القسام من قنص عدد من الجنود الصهاينة في شارع الواد قرب محطة العروبة ببيت حانون شمال القطاع وقتل أحد الجنود وأصابوا 6 منهم بجراح متفاوتة.

وتمكن مجاهدو القسام في الحادي عشر من الشهر الجاري من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة تقدمت في منطقة الزيتون في بيت حانون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، واعترف العدو بمقتل نائب قائد لواء "ناحال" و4 جنود وإصابة 9 منهم بجراح خطيرة.



المصدر / فلسطين أون لاين