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محدث شهيد جراء قصف الاحتلال مركبة بمخيم جنين

21 يناير 2025 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال مركبة في جنين، فيما وصلت 10 إصابات بجروح متفاوتة إلى مستشفيات ابن سينا والأمل والشفاء.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة أباتشي أطلقت الرصاص الثقيل بشكل عشوائي تجاه المخيم، فيما انتشر القناصة على البنايات المحيطة به.

وأشارت المصادر إلى أن دوت صفارات الإنذار في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أنباء عن اقتحام قوات إسرائيلية خاصة منطقة الجابريات في محيط المخيم.

واندلعت اشتباكات عنيفة جدا بين مجموعات المقاومة  وقوات الاحتلال في حي الهدف بعد كشف وجود قوات خاصة بجنين.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين، في بيان، "يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرونهم في محور الهدف بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف على جنين

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