المكتب الحكومي ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 470 يوماً:
▪️(470) يوماً استمرت حرب الإبادة الجماعية.
▪️(10,100) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.
▪️(61,182) شهيداً ومفقوداً
▪️(14,222) مفقودا لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025.
▪️(46,960) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة
▪️(9,268) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية وفق (وزارة الصحة).
▪️(2,092) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,967 شهيداً وفق (وزارة الصحة).
▪️(4,889) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8,980 شهيداً وفق (وزارة الصحة).
▪️(17,861) شهيداً من الأطفال
▪️(214) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
▪️(808) أطفال استشهدوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام
▪️(44) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع.
▪️(8) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
▪️(12,316) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(1,155) شهيداً من الطواقم الطبية وفق (وزارة الصحة).
▪️(94) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(205) شهداء من الصحفيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(736) شهيداً من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال
▪️(150) جريمة استهداف الاحتلال لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات.
▪️(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
▪️(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات
▪️(110,725) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات وفق (وزارة الصحة).
▪️(15,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد وفق (وزارة الصحة).
▪️(4,500) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال وفق (وزارة الصحة
▪️(70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
▪️(400) جريح ومُصاب من الصحفيين والإعلاميين.
▪️(220) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(10%) فقط من مساحة قطاع غزة كان الاحتلال الإسرائيلي يدّعي أنها "مناطق إنسانية".
▪️(38,495) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
▪️(13,901) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية
▪️(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء
▪️(12,700) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
▪️(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج
▪️(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج
▪️(2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح وفق (وزارة الصحة)
▪️(71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح
▪️(60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
▪️(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
▪️(6,600) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
▪️(360) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 أطباء داخل السجون).
▪️(48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
▪️(26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.
▪️(2) مليون نازح في قطاع غزة
▪️(110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين
▪️(216) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(137) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
▪️(357) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
▪️(12,800) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب
▪️(785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.
▪️(760) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.
▪️(150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال
▪️(823) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
▪️(158) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم
▪️(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
▪️(19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.
▪️(2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.
▪️(161,600) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي
▪️(82,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن
▪️(194,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
▪️(100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
▪️(34) مستشفى حرقها الاحتلال أو اعتدى عليها أو أخرجها عن الخدمة.
▪️(80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
▪️(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
▪️(136) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
▪️(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
▪️(3,680) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال
▪️(2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
▪️(330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
▪️(655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال
▪️(2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
▪️(42) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
▪️(717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
▪️(88%) نسبة الدمار في قطاع غزة.
▪️(+38) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.