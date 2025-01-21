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ترامب يلغي مرسوم فرض عقوبات على مستوطنين في الضَّفة الغربيَّة

21 يناير 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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ألغى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على "المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية".

جاء ذلك خلال توقيعه عددًا كبيرًا من المراسيم الرئاسية، في أول يوم من توليه إدارة الولايات المتحدة.

وكان المرسوم الملغى يتضمن فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقع في الأول من فبراير/ شباط 2024 مرسوما ينص على فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب هذا المرسوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ إلغاء العقوبات كان ضمن مجموعة من الحوافز التي قدمها ترامب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تعهد ترامب بدعم إسرائيل في حال تجدد القتال في غزة، كما أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد يحصل على تصاريح لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل واسع النطاق، بموجب وعود قدّمها مسؤولون كبار في إدارة ترامب المقبلة.

وفي "حقيبة الهدايا" التي عرضها ترامب هناك أيضاً مؤشرات إلى أنّه يعتزم شن حرب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وضد خطوات أخرى ربما تكون قد اتخذت ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، وفق الصحيفة.

المصدر / الأناضول+ وكالات
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#دونالد ترامب #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عقوبات على المستوطنين

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