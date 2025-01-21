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حماس: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضَّفَّة يتطلَّب انتفاضةَ غضبٍ عارمة

21 يناير 2025 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
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حماس: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضَّفَّة يتطلَّب انتفاضةَ غضبٍ عارمة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن هجوم المستوطنين الإجرامي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، والذي تخلله عمليات حرق وتنكيل وتخريب للممتلكات، في الوقت الذي يتصاعد فيه إرهاب المستوطنين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة بحاجة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها للتصدي لإرهاب المستوطنين والاحتلال.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "إرهاب المستوطنين بدعم حكومة الاحتلال الصهيونية المتطرفة دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية بحق أرضنا وشعبنا بالضفة الغربية".

وأشارت إلى أنّ تصاعد إرهاب المستوطنين يؤكد ضرورة التحرك العاجل لأبناء شعبنا البطل في كافة محافظات الضفة الغربية لانتفاضة غضبٍ عارمة لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية.

وشددت على أن محاولات الاحتلال إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لشن الهجمات في الوقت الذي يباشر  جيشه حملات عسكرية واسعة ويضع عشرات الحواجز العسكرية في ضفتنا المحتلة، لن تفلح في دفع شعبنا للتنازل  عن أرضه وحقوقه، بل ستكون وقوداً لمزيد من الصمود والتحدي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #صفقة التبادل #طوفان الأقصى

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