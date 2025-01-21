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اندلاع مواجهات عقب عدوان الاحتلال ومستوطنيه على شرق قلقيلية

21 يناير 2025 . الساعة 07:32 بتوقيت القدس
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اندلاع مواجهات عقب عدوان الاحتلال ومستوطنيه على شرق قلقيلية

صعّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وجماعات المستوطنين المتطرفين من عدوانها على بلدات شرق مدينة قلقيلية، وسط تصدي للأهالي لعدوان الاحتلال مستوطنيه المتصاعد واندلاع مواجهات عنيفة.

وأشعل قطعان المستوطنين النار في منازل ومركبات ببلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وهاجم المستوطنون المدججين بالسلاح القريتين في ظل تواجد قوات الاحتلال لحمايته ودعمهم في عدوانهم.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي خلال تصدي الشبان لهجوم مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط.

وأفادت مصادر محلية أن حرائق مستمرة بعد هجوم المستوطنين على قريتي الفندق وجينصافوط.

وفي سياق متصل، تشهد بلدة عزون ولليوم الثاني على التوالي اقتحامات واسعة واعتقالات طالت عشرات الشبان والتحقيق الميداني معهم والاعتداء والتنكيل بهم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، و داهمت بناية سكنية وفتشتها، بمنطقة “المثلث والصفحة”.

وقامت قوات الاحتلال بتجميع عشرات المواطنين واحتجزتهم واجبرتهم على الاستلقاء أرضا ونكلت بهم وسط البلدة، في حين اعتقلت ما يقارب الـ 70 مواطنا وتحقق معهم ميدانيا.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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