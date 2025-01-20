ما مدى واقعيَّة "سيناريو" استئناف الحرب بغزَّة بعد المرحلة الأولى؟ محلِّل "إسرائيليّ" يجيب

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

يرى المحلل العسكري لصحيفة هارتس عاموس هرئيل، أن الحديث عن العودة إلى الحرب، والذي يمكن أن يتم في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة بعد ستة أسابيع، هو في الوقت الحالي نظري في الأساس. والمفتاح لهذا يكمن في يد ترامب.

وأوضح هرئيل لصحيفة هآرتس، "إن الوعود المتعددة التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للوزير بتسلئيل سموتريتش، لضمان بقاء حزب الصهيونية الدينية في الحكومة حتى نهاية المرحلة الأولى، ستتعارض لاحقًا مع مطالب ترامب. فإذا أصر الرئيس على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي، فسوف يجد نتنياهو صعوبة في تغيير إرادته".

وأضاف، "في هذه الأثناء، بدأت تفاصيل التنازلات الكاملة التي قدمتها إسرائيل في الصفقة في الظهور. إن إطلاق سراح السجناء بأعداد كبيرة يثير ردود فعل شعبية حادة، ليس بسبب العدد الكبير منهم، ولكن بسبب هوية بعض المفرج عنهم – الأسرى الفلسطينيون الذين شاركوا في هجمات خطيرة قُتل فيها العديد من الصهاينة، في التسعينيات وفي الفترة الثانية من القرن الماضي (الانتفاضة)".

ويشير المحلل العسكري إلى، أنه من كلف نفسه عناء متابعة الوضع في قطاع غزة، ولم ينخدع بتصريحات نتنياهو وأبواقه، كان يستطيع أن يخمن منذ زمن طويل أن هذه ستكون نتيجة الحرب.

وخلص المحلل العسكري بالقول، إن "الحقيقة المحزنة هي أن (إسرائيل) خسر الحرب إلى حد كبير في 7 أكتوبر 2023. وكل ما فعله منذ ذلك الحين كان محاولة لتقليل بعض الأضرار. ومن أجل إتمام صفقة إطلاق سراح جميع الأسرى، كان مطلوبًا منه تقديم تنازلات كبيرة. وسيشمل الجزء الثاني من الصفقة أيضًا سجناء كبارًا وأكثر قتلة من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم في الجزء الأول". وفق تعبيره.