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قطر تعلن تدشين جسر برِّيّ لإمداد قطاع غزَّة بالوقود اللَّازم

20 يناير 2025 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
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قطر تعلن تدشين جسر برِّيّ لإمداد قطاع غزَّة بالوقود اللَّازم
غزة/ فلسطين أون لاين

دشنت دولة قطر جسرًا بريًا لإمداد قطاع غزة بالوقود خلال الأيام العشرة الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الرسمية، قالت: "دشنت دولة قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ(12,500,00) لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، بواقع (1,250,000) لتر يوميا".

وتابعت الوكالة بأنه وصلت اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، (25) شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر".

ويأتي الجسر البري القطري كجزء من حزمة المساعدات التي تلتزم بها الدوحة لدعم سكان غزة، وهي جهود مستمرة منذ سنوات لتقديم العون للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، ومساندة الأهالي في مواجهة الصعوبات الحياتية.

وأمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيز التنفيذ عقب 471 يومًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

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