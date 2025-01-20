لماذا ماطل الاحتلال في الالتزام بموعد وقف النَّار؟ خبير عسكريّ يجيب

غزة/ علي البطة:

أكد خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن المقاومة الفلسطينية أفشلت أهداف الاحتلال الإسرائيلي من وراء عدم التزامه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة عند الساعة الثامنة والنصف صباح أمس.

وقال الخبير الأردني نضال أبو زيد لصحيفة "فلسطين" إن محاولات الاحتلال فرض واقع جديد على اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استمراره في القصف خلال الساعات الأخيرة وعدم التزامه بالموعد المقرر تحت ذريعة عدم تسلم أسماء الأسرى المتفق على الإفراج عنهم، كانت محاولة لتحقيق هدفين رئيسيين.

وأوضح أبو زيد أن الهدف الأول للاحتلال كان تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين. أما الهدف الثاني، فتمثل في إجبار المقاومة على التحرك سريعًا، مما يتيح للاحتلال كشف تحركاتها وأماكن تواجد الأسيرات، والتدخل قبل الموعد المقرر لوقف إطلاق النار، ثم الادعاء بأنه حقق هدف "الربع ساعة الأخيرة".

من جانبها، عزت حركة حماس تأخر تسليم أسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى إلى أسباب فنية وميدانية.

وشدد أبو زيد على أن المقاومة الفلسطينية أفشلت مخططات الاحتلال، مشيرًا إلى أن المقاومة تتعامل باحتراف مع الاحتلال من مختلف الأبعاد الأمنية والعسكرية والإعلامية. وأضاف أن تأخر تسليم أسماء الأسيرات أفقد الاحتلال أي فرصة لرصد تحركات المقاومة أو تحديد الجغرافيا التي تعمل فيها، مما أعطى المقاومة ديناميكية أكبر في التعامل مع قضية الأسرى.

وحول المسؤولية عن تأخير تنفيذ الاتفاق، أكد أبو زيد أن الاحتلال كان يسعى إلى إجبار المقاومة على القيام برد فعل يتهمها فيه بتقويض وقف إطلاق النار، مما يمنح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخرجًا من مأزق الاتفاق أمام معارضة بعض أركان حكومته.

وأشار الخبير العسكري إلى أن نجاح المقاومة الفلسطينية في إجبار جيش الاحتلال -المصنف رقم 18 على مستوى العالم- على الخضوع لشروطها، جاء نتيجة اتباعها معادلة استراتيجية ركزت على إعادة بناء المقاومة بشكل أسرع من محاولات جيش الاحتلال تدميرها خلال حرب الإبادة الأخيرة.

كما أبرز أبو زيد نجاح المقاومة في تجريد الاحتلال من إمكانية التفوق عسكريًا، رغم الآلة العسكرية والاستخباراتية والإعلامية الهائلة التي رافقت عدوانه على غزة.