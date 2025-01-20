صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 47 ألفا و35 منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,091 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 122 شهيدا، منهم 62 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و341 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين