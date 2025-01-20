فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 47 ألفا و35 منذ أكتوبر 2023

تسليم الأسيرات "الإسرائيليات".. مراسم مهيبة لـ"نخبة القسَّام" بحشدٍ جماهيري غفير

محلل إسرائيلي: صور أسيراتنا أثناء الإفراج عنهن من غزة تؤكد فشل حكومتنا العميق

لهذه الأسباب.. الأورومتوسطي يدعو للسَّماح الفوري بدخول فرق الطِّب الشرعي والفحص الجنائيِّ إلى غزَّة

منع عودة النازحين لشمال غزة.. واحدة من لاءات نتنياهو المتحطمة على صخرة المقاومة

الدِّفاع المدني: تنتظرُنا مهام شاقَّة في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد في غزَّة

عودة جزئيَّة للنَّازحين إلى بيوتهم تتصادم مع حجم الدَّمار الهائل

طالع.. أسماء المستفيدين من مساعدة الأونروا الغذائية والصحية

خبير عسكري: الظُّهور العلني للمقاومة بغزَّة يُفشل مخططات ما بعد الحرب

صمودٌ شعبي ومقاومة باسلة تفشلان مخطَّطات "إسرائيلية" وأمريكية ضدَّ غزَّة

أغلبهم من الأطفال والنساء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 47 ألفا و35 منذ أكتوبر 2023

20 يناير 2025 . الساعة 15:01 بتوقيت القدس
...
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 47 ألفا و35

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت  الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,091 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 122 شهيدا، منهم 62 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و341 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#صحة غزة #شهداء غزة #حصيلة الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة