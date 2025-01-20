محلل إسرائيلي: صور أسيراتنا أثناء الإفراج عنهن من غزة تؤكد فشل حكومتنا العميق

قال المحلل السياسي الإسرائيلي آفي يسسخاروف، إن الصور التي تظهر الأسيرات الثلاث، أثناء نقلهن إلى مركبات الصليب الأحمر في قلب غزة، محاطات بآلاف الفلسطينيين، بينهم مئات المسلحين تسلط الضوء على عمق الفشل السياسي للحكومة والدولة.

وأكد يسسخاروف اليوم الإثنين، أنه حتى بعد 15 شهراً من الحرب بقيت حماس صامدة، منذ بداية الحرب، حيث كان القضاء على حماس هدفاً رئيسياً للحكومة برئاسة نتنياهو، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماماً.

وشدد على أن "حماس" تمكنت من البقاء عسكرياً والحفاظ على سيطرتها في غزة.

المقاومة في غزة

ويوم أمس الأحد، جرى سريان اتفاق وقف إطلاق النار ما بين المقاومة الفلسطينية بغزة، وسلطات الاحتلال، برعاية دولية.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، ثلاث أسيرات ضمن اليوم الأول من اتفاق وقف اطلاق النار وهن رومي جونين (24 عاماً) وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً) تخلله عرض عسكري.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حركة حماس أظهرت سيطرتها العسكرية على الميدان خلال تسليمها 3 أسيرات إسرائيليات في مدينة غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقالت صحيفة « معاريف »: « أثناء تسليم المختطفات (الأسيرات الـ3)، نفذت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) عرضا عسكريا في شوارع غزة، في رسالة رمزية لإظهار السيطرة والقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين