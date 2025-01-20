الدِّفاع المدني: تنتظرُنا مهام شاقَّة في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد في غزَّة

كشف جهاز الدفاع المدني بعد 470 يوماً من العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، حصيلة الخسائر المادية والبشرية التي تكبّدها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأوضح الدفاع المدني أنّ الاحتلال ألحق بالجهاز خسائر مادية وبشرية كبيرة بفعل الاستهدافات المتواصلة، حيث استشهد 99 كادراً وأصيب 319 آخرين، بينهم العشرات بإعاقات مستدامة.

وقال "بلغ عدد المعتقلين لدى الاحتلال من منتسبي جهاز الدفاع المدني 27 كادراً، بينهم مدير الدفاع المدني في محافظة شمال غزة، ومدراء المراكز الثلاثة بالمحافظة، ولا نعرف عن ظروفهم شيئاً بعد أن اقتادهم جيش الاحتلال إلى أماكن مجهولة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الخسائر البشرية من منتسبي جهاز الدفاع المدني ما نسبته 48% ما بين شهيد وجريح وأسير.

ولفت الدفاع المدني إلى أنه بلغ عدد المقرات والمراكز التي تعمد الاحتلال استهدافها 17 مركزاً ومقراً من أصل 21، منها 14 تم تدميرها كلياً، و3 مراكز تعرضت لأضرار جزئية.

وذكر الدفاع المدني، أن عدد مركبات الدفاع المدني التي دمرها الاحتلال تدميراً كلياً وجزئياً بلغت ما نسبته 85% من مركبات الجهاز، حيث تم استهداف 61 مركبة من إجمالي مركباتنا وهي 72 مركبة متنوعة ما بين: مركبات إطفاء وإنقاذ، وتدخل سريع، ومركبات إسعاف.

وأضاف، أنه تلقى منذ بداية حرب الإبادة أكثر من 500 ألف إشارة استغاثة جراء التعرض للخطر، منها قرابة 50 ألف إشارة لم تستطع طواقمنا الوصول إليها لعدم توفر الوقود، أو لعدم القدرة على التنسيق للمهام الميدانية والدخول للمناطق التي تصلنا منها نداءات استغاثة نظراً للخطر الشديد والاستهداف من قبل الاحتلال.

وذكر الدفاع المدني، أنه انتشل في جميع محافظات القطاع أكثر من 38300 شهيد من الأماكن والمنازل والمباني التي استهدفها "جيش الاحتلال".

وأوضح أن طواقمه انتشلت من أماكن الاستهداف حوالي 97 ألف مصاب، ونقلت إلى المستشفيات 11,206 حالات مرضية، فيما سيطرت على 22,403 حرائق ناتجة عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان، ومباني تجارية واقتصادية، وأراضي زراعية، وغيرها.

وأكد الدفاع المدني، أن طواقمه نجحت في إخلاء 42 ألف شخص من مناطق ومنازل شكلت خطورة على حياتهم.

ونوه إلى أن عدد الشهداء الذين تبخرت جثامينهم ولم نجد لها أثراً يقدّر بـ 2840 شهيداً، وذلك بفعل استخدام جيش الاحتلال أسلحة تنتج عنها درجات حرارة ما بين 7000-9000 درجة مئوية تصهر كل ما هو في مركز الانفجار.

وأضاف "في انتظارنا مهام شاقة وصعبة تتمثل في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد، ما زالت تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت المدمرة، غير مسجلة في إحصائية الشهداء".

وأشار الدفاع المدني إلى الاحتلال منع طواقمه من العمل في منطقة معبر رفح ومنطقة تل السلطان بمحافظة رفح، ومنطقة بيت لاهيا وبين حانون ومخيم جباليا في محافظة شمال غزة، ومنطقة شمال النصيرات والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، ومنطقة جنوب الزيتون وتل الهوا، وفيها مئات جثامين الشهداء لم يتم الوصول لها حتى الآن.

وأكمل "اليوم وبعد 470 يوماً من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحتاج جهاز الدفاع المدني في القطاع إلى إعادة تأهيل وبناء ورفد بالكوادر البشرية والإمكانات والمعدات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة؛ للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة على مدار أكثر من 15 شهراً".

وطالب بإدخال طواقم دفاع مدني بمعداتها من الدول الشقيقة إلى قطاع غزة من أجل مساندته في القيام بواجبنا للتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلفته الحرب، والذي يفوق قدرة جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.



وشدد الدفاع المدني على أنّ الجميع مطالب اليوم بالسعى إلى دعم الجهاز في قطاع غزة بكل الإمكانات اللازمة من مركبات ومعدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف، والآلات والمعدات الثقيلة التي تساعدنا في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض آلاف المباني والمنازل المدمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين